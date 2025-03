A mesatenista francesa Anaïs Salpin protagonizou um dos pontos do ano durante os Campeonatos de França, que se disputam até este domingo em Levallois.

No segundo set do jogo com Nina Guo Zheng, a contar para as meias-finais femininas, Salpin assinou um raro tweener no ténis de mesa durante um ponto que acabaria por conquistar.

O tweener consiste em bater a bola por entre as pernas. É um gesto muito visto no ténis, mas raro no ténis de mesa, pelas dimensões e elevada altura da mesa de jogo, que obrigou, neste caso, Anaïs Salpin a ter de saltar para conseguir o ângulo necessário para executar a pancada.

Veja o momento: