Luka Doncic teve uma exibição avassaladora na última madrugada, na vitória dos Los Angeles Lakers sobre os Miami Heat, por 134-126, no Kaseya Center.

O esloveno apontou 60 pontos, o melhor registo da partida, mas ainda conseguiu sete ressaltos, três assistências e cinco roubos de bola em cerca de 37 minutos. Desde 13 de abril de 2016 que um jogador dos Lakers não atingia as seis dezenas de pontos – o último foi Kobe Bryant, precisamente no último jogo da carreira, frente aos Utah Jazz.

Além de Doncic, também LeBron James esteve em bom plano, com um triplo-duplo composto por 19 pontos, 15 ressaltos e 10 assistências.

Os Lakers, diga-se, até foram para intervalo a perder por 65-59, mas já tinham melhorado no segundo quarto, que venceram por 30-23. A recuperação ficou completa no terceiro período, com o imparcial de 38-23.

Os Lakers somam a oitava vitória consecutiva e seguem no terceiro lugar da Conferência Oeste. Os Miami Heat são sextos, a Este.

Resultados da última madrugada na NBA:

Charlotte Hornets-Orlando Magic, 130-111

Washington Wizards-Detroit Pistons, 95-117

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers, 110-115

Miami Heat-Los Angeles Lakers, 126-134

New Orleans-Pelicans-Los Angeles Clippers, 105-99

San Antonio Spurs-Phoenis Suns, 101-100

Utah Jazz-Milwaukee Bucks, 128-96

Sacramento Kings-Philadelphia Sixers, 118-139