VÍDEO: Doncic chega aos 60 pontos na oitava vitória seguida dos Lakers
Desde Kobe Bryant que um jogador da formação de LA não atingia estes números
Desde Kobe Bryant que um jogador da formação de LA não atingia estes números
Luka Doncic teve uma exibição avassaladora na última madrugada, na vitória dos Los Angeles Lakers sobre os Miami Heat, por 134-126, no Kaseya Center.
O esloveno apontou 60 pontos, o melhor registo da partida, mas ainda conseguiu sete ressaltos, três assistências e cinco roubos de bola em cerca de 37 minutos. Desde 13 de abril de 2016 que um jogador dos Lakers não atingia as seis dezenas de pontos – o último foi Kobe Bryant, precisamente no último jogo da carreira, frente aos Utah Jazz.
Além de Doncic, também LeBron James esteve em bom plano, com um triplo-duplo composto por 19 pontos, 15 ressaltos e 10 assistências.
Os Lakers, diga-se, até foram para intervalo a perder por 65-59, mas já tinham melhorado no segundo quarto, que venceram por 30-23. A recuperação ficou completa no terceiro período, com o imparcial de 38-23.
Os Lakers somam a oitava vitória consecutiva e seguem no terceiro lugar da Conferência Oeste. Os Miami Heat são sextos, a Este.