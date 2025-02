O reencontro entre Canadá e Estados Unidos da América, no torneio das quatro nações de hóquei no gelo, teve um início intenso.

Nos primeiros nove segundos houve três momentos de confrontos entre atletas, que se seguiram aos apupos dos adeptos canadianos presentes no Bell Centre, em Montreal, durante o hino norte-americano.

Assim que o disco foi lançado, momento que marcou o arranque do jogo, os jogadores das duas equipas atiraram os sticks para o gelo, abrindo espaço para o «duelo» entre Brandon Hagel (Canadá) e Matthew Tkachuk (Estados Unidos da América).

O cenário repetiu-se poucos segundos depois, agora protagonizado por Sam Bennett (Canadá) e Brady Tkachuk (Estados Unidos da América).

À terceira tentativa parecia que o jogo seguiria o seu rumo natural, mas um lance junto à baliza canadiana originou novo confronto, desta feita entre Colton Parayko (Canadá) e J.T. Miller (Estados Unidos da América).

O jogo terminou com a vitória dos norte-americanos, por 3-1. Após o encontro, o selecionador canadiano, Jon Cooper, garantiu que a situação «não foi planeada» e sintetizou-a desta forma: «Provavelmente, foram dez anos sem hóquei internacional exalados num minuto e meio». Isto porque as duas seleções não se defrontavam na máxima força desde a Taça do Mundo de 2016.

Do lado norte-americano, Mike Sullivan falou de «um jogo de hóquei incrível» e também negou que os momentos iniciais tenham sido premeditados: «Não me apercebi disso. Sabia que íamos jogar com muita energia. Estes jogadores preocupam-se muito em ganhar».