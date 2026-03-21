VÍDEO: Neemias Queta assina duplo-duplo e Celtics engatam a quarta
Equipa de Joe Mazzulla chega ao quarto triunfo consecutivo, desta feita em casa dos Memphis Grizzlies
Equipa de Joe Mazzulla chega ao quarto triunfo consecutivo, desta feita em casa dos Memphis Grizzlies
Com um duplo-duplo de Neemias Queta, os Boston Celtics venceram em casa dos Memphis Grizzlies, por 117-112, na última madrugada.
O grande destaque da noite foi Jaylen Brown, base dos Celtics que assinou 30 pontos. Os visitantes contaram ainda com os 22 pontos de Luka Garza e os 19 de Payton Prtichard. Já o português Neemias Queta, somou 12 pontos 11 ressaltos e uma assistência, em quase 18 minutos em campo.
O encontro foi equilibrado, mas os Celtics conseguiram disparar no marcador na reta final. À entrada para os últimos cinco minutos, perdiam por um ponto de diferença no FedExForum, no entanto, deram a volta e até fecharam o último período com o parcial mais desnivelado da noite (33-24).
A equipa comandada por Joe Mazzulla soma a quarta vitória consecutiva na fase regular da NBA e segue no segundo lugar da Conferência Este.