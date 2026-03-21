Com um duplo-duplo de Neemias Queta, os Boston Celtics venceram em casa dos Memphis Grizzlies, por 117-112, na última madrugada.

O grande destaque da noite foi Jaylen Brown, base dos Celtics que assinou 30 pontos. Os visitantes contaram ainda com os 22 pontos de Luka Garza e os 19 de Payton Prtichard. Já o português Neemias Queta, somou 12 pontos 11 ressaltos e uma assistência, em quase 18 minutos em campo.

O encontro foi equilibrado, mas os Celtics conseguiram disparar no marcador na reta final. À entrada para os últimos cinco minutos, perdiam por um ponto de diferença no FedExForum, no entanto, deram a volta e até fecharam o último período com o parcial mais desnivelado da noite (33-24).

A equipa comandada por Joe Mazzulla soma a quarta vitória consecutiva na fase regular da NBA e segue no segundo lugar da Conferência Este.

Os resultados da última madrugada na NBA:

Brooklyn Nets-New York Knicks, 92-93

Detroit Pistons-Golden State Warriors, 115-101

Houston Rockets-Atlanta Hawks, 117-95

Memphis Grizzlies-Boston Celtics, 112-117

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers, 104-108

Denver Nuggets-Toronto Raptors, 121-115