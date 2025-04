A última ronda da NBA ficou marcada por um episódio arrepiante protagonizado por Jaylen Wells, jovem base dos Memphis Grizzlies, de 21 anos, que embateu com a cabeça de forma violenta no chão, após um afundanço.

O lance aconteceu perto do intervalo, numa altura em que os Grizzlies venciam os Charlotte Hornets por 62-44. Quando subiu para encestar a bola, Wells foi tocado por KJ Simpson, acabando por cair desamparado no solo.

Jaylen Wells manteve-se imóvel durante alguns instantes, enquanto o staff médico lhe prestava assistência. O jogador acabaria por abandonar o piso de jogo de maca, sendo posteriormente transportado ao hospital.

Do aparatoso incidente, que levou alguns jogadores a rezarem enquanto o basquetebolista era assistido, resultou um pulso partido, problema que manterá Wells fora de combate, pelo menos, até ao final da fase regular da NBA.

KJ Simpson, base dos Hornets envolvido no lance, já se desculpou pela situação criada. «Já conversámos e somos bons amigos, mas quero demonstrar o quão arrependido estou, ao J e à sua família. Nunca faria aquilo propositadamente», escreveu, nas redes sociais. Entretanto, Wells respondeu à publicação de Simpson: «Muito obrigado, irmão».

Memphis acabaria por vencer o encontro por 124-100, mantendo-se na luta pelo apuramento direto para o play-off. Os Hornets, por seu turno, estão fora dessa corrida.

Doncic expulso nos Lakers

Ainda na última madrugada, os LA Lakers perderam em Oklahoma por 136-120, num jogo marcado pelos 42 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, pelos City Thunder, mas também pela inusitada expulsão de Luka Doncic.

Já dentro do último período, o esloveno converteu um lançamento de dois pontos que deixou os Lakers a vencer por 108-107, mas foi imediatamente expulso na sequência do lance. Um dos árbitros entendeu que o jogador utilizou «linguagem ofensiva» contra si, mas a versão de Doncic é distinta.

Segundo o base, as palavras teriam como destinatário um adepto, com quem se incompatibilizou. «Nunca consegui que um adepto fosse expulso, mas se ele falar, eu vou responder, como sempre. Isto não teve nada a ver com o árbitro, realmente não entendi», explicou o jogador, após o encontro.