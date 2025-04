Irritado pelos assobios constantes que vinham da bancada quando se preparava para servir, o eslovaco Norbert Gombos confrontou um grupo de adeptos após a derrota frente ao polaco Kamil Majchrzak (6-7, 6-3 e 6-7), na meia-final do Challenger 100 de Madrid, disputada no passado sábado.

«Estão contentes? Assobiaram o tempo todo e destruíram o jogo. Não quero saber se estavam a apostar», condenou o experiente tenista, de 34 anos, que ocupa atualmente o 336.º posto no ranking ATP.

No terceiro set, Gombos serviu para vencer o encontro, mas cedeu num jogo de serviço que fechou com uma dupla falta. Nessa ocasião, o seu treinador pediu ao árbitro para tomar uma atitude. «Tem de dizer alguma coisa. Antes do serviço, ouviu-os a assobiar?», questionou.

Na sequência do incidente, a organização do torneio exibiu mensagens em que proibia os adeptos de realizarem apostas durante os encontros.

Majchrzak, 91.º colocado na hierarquia mundial, acabaria por conquistar o Challenger 100 de Madrid, tendo batido na final o antigo campeão do US Open, Marin Cilic, pelos parciais de 6-3, 4-6 e 6-4.