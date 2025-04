A tenista britânica, Francesca Jones, colapsou quando servia para tentar evitar a derrota na partida diante da argentina Julia Riera, na primeira ronda do quadro principal do torneio WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. A inglesa, de 24 anos, foi retirada do court numa cadeira de rodas, com dificuldades em respirar.

À agência Reuters, Jones explicou que a altitude a que o torneio é disputado na capital colombiana potenciou a indisposição que sofreu na parte final do encontro. «Depois de ter vencido um torneio no Brasil, no domingo, fiz uma viagem que durou 24 horas. Não consegui descansar, após uma semana dura. Precisava de algum tempo para me habituar à altitude em Bogotá», explicou.

«Enquanto o jogo foi prosseguindo, lutei para continuar competitiva, até que comecei a ver tudo desfocado e colapsei», acrescentou a tenista natural de Bradford.

Os exames médicos a que foi submetida, após a partida, demonstraram que «o coração estava a trabalhar um pouco demais», com a britânica a acreditar que não terá sequelas a longo prazo relacionadas com o incidente.

Francesca Jones, número 129 no ranking mundial, ganhou notoriedade após se ter tornado tenista profissional apesar de sofrer de uma doença genética rara, Ectrodactilia Displasia Ectodérmica, que faz com que tenha apenas três dedos e um polegar em cada mão, e menos três dedos nos pés.

Em Bogotá, Jones ainda recuperou de um set de desvantagem diante de Julia Riera (157.ª), mas acabou por desistir quando servia a perder por 3-5 no terceiro e decisivo parcial.