Marta Kostyuk assinou um dos ases mais felizes da temporada no triunfo sobre Veronika Kudermetova (6-0, 4-6 e 6-4), que lhe valeu o apuramento para os oitavos de final do WTA 1.000 de Madrid.

Num dos seus serviços, a tenista ucraniana (36.ª no ranking mundial) bateu na bola com a cabeça da sua raqueta, o que fez a bola elevar-se no ar antes de cair, precisamente, no quadrado de serviço da adversária, com o bónus de levar um efeito tão estranho que deixou Kudermetova (52.ª) sem reação.

Kostyuk até se desculpou pelo momento feliz que protagonizou, mas o ponto valeu mesmo e permitiu-lhe fechar o jogo de serviço em questão.

Na próxima ronda do Open de Madrid, a ucraniana volta a defrontar uma rival russa, no caso Anastasia Potapova (39.ª), que este domingo afastou a norte-americana Sofia Kenin (3-6, 6-4 e 7-6).

Ainda nos 16 avos de final do WTA 1.000 madrileno, destaque para as vitórias da número 1 mundial, Aryna Sabalenka (2-1 frente a Elise Mertens) e da grega Maria Sakkari (82.ª), antiga top 3 do mundo que está de volta ao circuito depois de ter recuperado de lesão, frente à atual número 6 do ranking, a italiana Jasmine Paolini (6-2 e 6-1).

No quadro masculino, Alexander Zverev sofreu para superar o “carrasco” de Nuno Borges, Alejandro Davidovich (2-6, 7-6 e 7-6), enquanto o campeão em título, Andrey Rublev, caiu perante o cazaque Alexander Bublik (6-4, 0-6 e 6-4).