Jim Zullo, treinador da equipa feminina de basquetebol do liceu de Northville, em Nova Iorque, foi demitido depois de ter puxado o cabelo a uma atleta no final de um jogo que a sua equipa perdeu, por 43-37, para a escola LaFargeville, nas meias-finais do campeonato estadual.

De acordo com a imprensa norte-americana, na base da irritação do experiente treinador, de 81 anos, terá estado um palavrão, alegadamente proferido pela atleta, quando este lhe disse para cumprimentar as adversárias.

Após ter puxado o cabelo da sua atleta, Jim Zullo dirigiu-se-lhe, de dedo apontado e visivelmente irritado, tendo sido necessária a intervenção das restantes jogadoras para evitar o escalar da situação. Na sequência do caso, o treinador foi afastado do cargo.

Jim Zullo é uma figura importante do basquetebol juvenil nova-iorquino, integrando mesmo o Hall of Fame daquele estado pelos diversos títulos, no comando de equipas masculinas, e as mais de 500 vitórias que tem no currículo.

Em Northville, para onde se mudou depois de ter sido diagnosticado um tumor à esposa, que acabaria por falecer no ano passado, teve a primeira experiência no basquetebol feminino, igualmente com resultados relevantes, nos últimos dois anos.