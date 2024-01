Diogo Ribeiro venceu esta sexta-feira a prova dos 50 metros mariposa no Euro Meet, que decorre no Luxemburgo até domingo, antes dos Mundiais de Doha, que arrancam a 2 de fevereiro.

O nadador português, vice-campeão do mundo nesta disciplina, nadou a final em 23,41 segundos, aquém do seu recorde nacional (22,80), mas suficiente para superar o húngaro Szebasztián Szabó (23,50) e o austríaco Simon Bucher (23,57).

Além do resultado de Diogo Ribeiro, a nadadora Mariana Cunha triunfou na final B dos 50 metros de mariposa, com 27,10 segundos. Na mesma disciplina, e também na final B, Miguel Nascimento conseguiu o segundo lugar, com 24,05 segundos.

O primeiro dia do «meeting» ficou ainda marcado pelo recorde pessoal de Francisca Martins nos 800 metros livres, com 8.36,95 minutos, segundo melhor registo entre a série rápida. O terceiro lugar foi de Diana Durães, com 8.46,02 minutos.

Da comitiva nacional fazem parte também Mariana Cunha e o júnior Rafael Mimoso.