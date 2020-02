O etíope Abadi Hadis, medalha de bronze no Mundial de corta mato de 2017, em Kampala, morreu esta quarta-feira aos 22 anos, num hospital na Etiópia, confirmou o representante Juan Pedro Pineda.

Tido como uma das promessas mundiais do desporto, depois da medalha e do sétimo lugar na final dos 10.000 metros nos Mundiais de pista em Londres, também em 2017, Hadis estava internado no Hospital da Universidade de Meklle, a recuperar de um problema de saúde que não foi revelado.

«O atletismo e o mundo do desporto estão tristes, hoje. Teremos saudades, Abadi. Serás sempre lembrado», escreveu Pineda no Twitter.

Abadi Hadis has passed away.



PinedaSport Family is devasted. We want to extend our condolences to his family and friends.



Athletics & Sport World is sad today. We will miss you Abadi. You will be always remembered! pic.twitter.com/FrEdmcyfK8