Miguel Oliveira referiu que este domingo foi impedido de fazer melhor do que o 20º lugar no Grande Prémio de São Marino de Moto GP, depois de um toque do espanhol Iker Lecunoa (KTM) ter danificado uma das asas laterais da sua mota.

«Foi bastante desapontante. Depois de encontrar uma boa direção e um bom feeling, estava otimista para uma boa corrida e terminar no ‘top 10’, somando bons pontos. Mas, depois do arranque, fui tocado pelo Lecuona, o corpo dele ficou preso na minha mota e arrancou a asa. Daí em diante foi tentar chegar ao fim. A mota ficou muito instável. Só tinha ‘downforce’ de um lado», explicou Miguel Oliveira.

«Em 2019 já tinha feito uma corrida sem asa e foi mais ou menos o mesmo. Agora, parece que a sorte não está do nosso lado. Há momentos em que mostrámos velocidade, capacidade de conseguir outro tipo de resultados. Mas pequenos detalhes técnicos não nos permitiram ir mais longe. É a brutalidade do desporto. Não nos permite estar em forma todos os fins de semana. Ainda não encontrei um ‘set up’ que me permita estar ao meu melhor. Quando o encontrar, vou ser muito competitivo.»