Miguel Oliveira afirmou-se «desapontado» com o 14.º lugar obtido na corrida sprint do Grande Prémio do Japão. O português da Aprilia até partiu da 16.ª posição e subiu dois lugares, o que para ele foi manifestamente pouco em relação ao que pretendia.

«Honestamente, foi desapontante. Tinha um pouco mais de ritmo [do que na véspera] mas fiquei preso atrás do Raul Fernandez, do Augusto Fernandez e do Franco Morbidelli. Foi preciso alguma imaginação para ultrapassar o Franco, o que não foi fácil», começou por explicar.

«Sabemos o que precisamos de melhorar na mota em termos de estabilidade à saída dos ganchos [curvas apertadas] para evitar derrapagens. Vamos tentar arrancar melhor. Esse será o principal objetivo para a corrida de amanhã», concluiu o piloto português, que ainda considerou a corrida sprint «uma boa preparação» para a prova principal, este domingo.