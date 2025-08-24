Miguel Oliveira já não esconde que o futuro não deve passar pela Yamaha.

Recorde-se que a equipa já anunciou que para a semana vai emitir um comunicado sobre o futuro e o o site especializado motorsport.com adiantou que esse comunicado indicará a saída do português da Pramac Yamaha, que ficará entregue a Jack Millere Toprak Razgatlioglu.

«Sempre disse desde o início que a minha felicidade não fica dependente de uma decisão da Yamaha. Eu sei bem do meu valor e felizmente esse meu valor é reconhecido por várias equipas do paddock», referiu Miguel Oliveira, em declarações à SportTV, após o Grande Prémio da Hungria.

«É preciso lembrar que estar no MotoGP é um privilégio que poucos pilotos têm. Por isso tenho bem claro o que quero para a minha carreira. Para a semana haverá comunicados, haverá decisões oficiais e a partir daí tomarei as minhas decisões para o futuro.»

Miguel Oliveira, de resto, não esconde que ele próprio está descontente com a mota da Pramac Yamaha, que o impede de lutar por lugares mais altos da classificação.

«O objetivo de qualquer piloto, e o meu objetivo em particular, é estar numa posição em que possa lutar por pódios e por vitórias. O que é certo é que neste projeto, e com esta Yamaha, as coisas ficam muito difíceis para eu poder disputar esses lugares», referiu.

«Mesmo o Quartararo, com sete anos de experiência e correndo sem cometer erros, tens as dificuldades que tem. Em poucas corridas, e mesmo com a lesão, consegui aproximar-me muito dele. Mas é o que é. É impossível atingir a perfeição com uma mota que está longe de ser perfeita.»