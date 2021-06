As declarações de Miguel Oliveira após o segundo lugar do Grande Prémio da Alemanha de Moto GP, reproduzidas pela Sport TV:

«Foi como um jogo do gato e do rato. O Marc Márquez era mais rápido em alguns momentos, eu era mais rápido no último setor. Visualmente, senti que não estava a ganhar terreno nenhum. Foi uma corrida interessante. Lutámos à distância. Com ele, aqui neste circuito, aceito o segundo lugar em qualquer circunstância [Márquez somou a oitava vitória consecutiva neste recinto]. Obrigado à equipa.»