Miguel Oliveira terminou a corrida sprint do Grande Prémio da Alemanha em 11.º lugar. A prova foi disputada em piso molhado no circuito de Sachsenring, ao início da tarde deste sábado.

O piloto português arrancou em 12.º e na primeira curva baixou uma posição.

Marc Marquez, que saiu da pole position, também acabou por perder posições logo no arranque e no final da primeira volta estava em quinto lugar.

O piloto espanhol da Ducati conseguiu, no entanto, recuperar e venceu a corrida sprint com uma ultrapassagem na última volta ao italiano Marco Bezzechi.

O piloto da Aprilia terminou no segundo lugar a 0,938 segundos de Marc. O francês Fabio Quartararo (Yamaha) fechou o pódio e ficou a 4,361 segundos do primeiro lugar.

Com este resultado, Marc Márquez tem, agora, 78 pontos de vantagem no Campeonato do Mundo sobre o seu irmão Alex Márquez (Ducati), que é segundo no Mundial e terminou esta corrida sprint no oitavo lugar.

A corrida principal do Grande Prémio da Alemanha será este domingo e tem hora de início às 13:00 (horário de Portugal Continental).