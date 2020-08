As duas corridas do campeonato do mundo de MotoGP em Misano marcadas para setembro vão receber 10 mil espectadores, segundo informação da organização.

O circuito recebe as sexta e sétima etapas do Mundial, as primeiras da temporada com público nas bancadas.

Até agora disputaram-se as etapas de Jerez de La Frontera, em Espanha, e Brno, na República Checa, sempre à porta fechada, como está previsto acontecer em Spielberg, na Áustria.

«É uma decisão que nos emociona, porque também representa um sinal ver de para a retoma do desporto mundial em frente aos adeptos», assinalou a organização, em comunicado.

A região italiana de Emília-Romana autorizou o circuito a permitir a presença de 10.000 espetadores nas corridas, mediante o respeito de algumas regras de prevenção ao coronavírus.

Misano tem capacidade para 160 mil espectadores, pelo que o distanciamento social tem condições para ser garantido pela organização.

Na última etapa, disputada em Portimão, não há ainda certezas em relação à presença de público nas bancadas. Porém, o diretor do circuito, Paulo Pinheiro, garantiu que espera poder receber entre 50 a 60 mil pessoas.