Moto3: piloto que foi reanimado em pista deixa cuidados intensivos
Acidente aconteceu no Grande Prémio da Malásia. Noah Dettwiler passou vários dias em estado crítico
Protagonista de um aparatoso acidente na volta de aquecimento do Grande Prémio da Malásia em Moto3, Noah Dettwiler (CIP GReenpower) deixou a unidade de cuidados intensivos do hospital de Kuala Lumpur, onde estava internado desde o último domingo.
Um toque da moto do espanhol José António Rueda (Red Bull KTM) originou uma queda que resultou em lesões graves nas pernas, no pulmão e no baço de Dettwiler, que «sofreu várias paragens cardíacas e teve de ser reanimado em pista», de acordo com um comunicado da sua equipa.
«Ele foi conduzido ao hospital, onde foi alvo de uma cirurgia de emergência para a remoção do baço e outra na perna, devido a uma fratura exposta. Também lhe foi inserido um cateter para medir a sua pressão intracraniana. Ele sofreu ainda várias contusões pulmonares e passou vários dias em estado crítico», pode ler-se na nota.
A situação clínica de Noah Dettwiler evoluiu de forma favorável nos últimos dias, ao ponto de ter abandonado, nesta sexta-feira, a unidade de cuidados intensivos do hospital de Kuala Lumpur, na Malásia.
Ainda assim, o seu estado de saúde continua a inspirar muitos cuidados. O piloto suíço, de 20 anos, viu ser-lhe diagnosticada uma fratura no pescoço e terá de ser operado a uma perna.