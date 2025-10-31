Protagonista de um aparatoso acidente na volta de aquecimento do Grande Prémio da Malásia em Moto3, Noah Dettwiler (CIP GReenpower) deixou a unidade de cuidados intensivos do hospital de Kuala Lumpur, onde estava internado desde o último domingo.

Um toque da moto do espanhol José António Rueda (Red Bull KTM) originou uma queda que resultou em lesões graves nas pernas, no pulmão e no baço de Dettwiler, que «sofreu várias paragens cardíacas e teve de ser reanimado em pista», de acordo com um comunicado da sua equipa.

«Ele foi conduzido ao hospital, onde foi alvo de uma cirurgia de emergência para a remoção do baço e outra na perna, devido a uma fratura exposta. Também lhe foi inserido um cateter para medir a sua pressão intracraniana. Ele sofreu ainda várias contusões pulmonares e passou vários dias em estado crítico», pode ler-se na nota.

A situação clínica de Noah Dettwiler evoluiu de forma favorável nos últimos dias, ao ponto de ter abandonado, nesta sexta-feira, a unidade de cuidados intensivos do hospital de Kuala Lumpur, na Malásia.

Ainda assim, o seu estado de saúde continua a inspirar muitos cuidados. O piloto suíço, de 20 anos, viu ser-lhe diagnosticada uma fratura no pescoço e terá de ser operado a uma perna.