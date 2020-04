O Rali de Portugal, quinta prova do mundial de ralis, foi cancelado esta quinta-feira, anunciou há instantes o Automóvel Club de Portugal.

«Depois de avaliadas, em conjunto com os parceiros da prova, autarquias e patrocinadores, todas as condições sanitárias e de segurança que o WRC Vodafone Rally de Portugal exige, as mesmas não são compatíveis com a imprevisibilidade que vivemos, além da incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo», diz o ACP em comunicado.

A prova portuguesa estava inicialmente marcada para decorrer entre 21 e 24 de maio, mas já tinha sido adiada, na última semana de março, para uma data a definir. Agora, foi definitivamente cancelado.