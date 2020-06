A organização do Mundial de Fórmula 1 confirmou esta terça-feira o arranque da temporada de 2020 com oito corridas, a começar a 5 de julho, na Áustria, que vai receber as duas primeiras corridas do reformulado calendário.

Depois de vários Grandes Prémios cancelados ou adiados devido à pandemia da covid-19, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e as equipas conseguiram chegar a um consenso para um arranque seguro, sem espectadores nas bancadas.

Ficou, assim, definido o novo calendário, para já com oito corridas, todas nas Europa, mas a organização espera chegar a ter mais corridas até ao final da época, em dezembro.

«Devido à pandemia de covid-19, a F1 está a finalizar os detalhes do calendário alargado e espera divulgá-lo nas próximas semanas, contando ter um total de 15-18 corridas antes do final da temporada, em dezembro», lê-se no site oficial do campeonato.

Em paralelo com a Fórmula 1, também vão decorrer os Mundiais de Fórmula 2 e Fórmula 3.

Calendário da temporada 2020

1.º Áustria, The Red Bull Ring (3 a 5 de julho)

2.ª Áustria, The Red Bull Ring (10 a 12 de julho)

3.º Hungria, Hungaroring (17 a 19 de julho)

4.º Inglaterra, Silverstone (31 julho a 2 agosto)

5.º Inglaterra, Silverstone (7 a 9 de agosto)

6.º Espanha, Barcelona (14 a 16 de agosto)

7.º Bélgica, Spa-Francorchamps (28 a 30 de agosto)

8.º Itália, Monza (4 a 6 de setembro)