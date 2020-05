Os organizadores do Grande Prémio da Hungria anunciaram esta sexta-feira que a corrida, marcada para o mês de agosto, vai decorrer à porta fechada, sem adeptos nas bancadas, tendo em conta a pandemia da covid-19.

A corrida estava marcada para dia 2 de agosto, mas a data pode ainda vir a ser alterada, uma vez que o governo húngaro não permite a organização de eventos com mais de 500 pessoas antes de 15 de agosto.

Face às últimas alterações, a temporada de 2020 deverá arrancar no fim de semana de 3 a 5 de julho com o Grande Prémio da Áustria, também à porta fechada. Depois será o Grande Prémio da Grã-Bretanha, nas mesmas condições, previsto para o fim de semana de 17 a 19 de julho, mas o calendário atualizado da época ainda não foi revelado de forma oficial.

