Max Verstappen tomou-lhe o gosto e este sábado arrancou a sua terceira pole position consecutiva no Grande Prémio da Áustria, com a Red Bull a voltar a superiorizar-se à Mercedes, relegando Lewis Hamilton e Valtteri Bottas para os quarto e quinto lugares da grelha de partida, atrás de um surpreendente Lando Norris e ainda de Sergio Perez.

O piloto holandês, com mais de cem mil adeptos nas bancadas, a maioria vestido de laranja, voltou a voar no Red Bull Ring e melhorou o tempo que há uma semana já lhe tinha proporcionado a pole position no Grande Prémio de Estíria, com 1:03.720.

Na volta anterior, Lando Norris tinha surpreendido tudo e todos com o tempo de 1:03.958, ficando a apenas 48 milésimos de segundo do primeiro lugar de Verstappen. Foi a melhor qualificação de sempre do piloto britânico da McLaren no mesmo circuito onde festejou o seu primeiro pódio em 2020.

Lewis Hamilton, que acabou de renovar com a Mercedes, não foi além de um quarto lugar, à frente do companheiro de equipa, Bottas.

A corrida deste domingo, com 71 voltas, tem início marcado para as 14 horas.