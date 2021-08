Vitória histórica da Alpine com Esteban Ocon a vencer o Grande Prémio da Hungria no final de uma corrida atípica novamente marcada por um acidente aparatoso, logo a abrir, que baralhou por completo todas as expetativas para esta corrida e que permitiu a Lewis Hamilton, terceiro classificado, destronar Max Verstappen da liderança do Mundial.

Depois do polémico acidente no Grande Prémio de Inglaterra, o Grande Prémio da Hungria também ficou marcado por novo acidente, logo a abrir, desta vez com Valtteri Bottas como protagonista a deixar desde logo seis carros fora da corrida (Mazespin, Norris, Pérez, Stroll, Leclerc e Bottas), com a Red Bull novamente prejudicada, com Pérez a ficar de fora e Verstappen com o carro danificado e muito limitado para o resto da corrida com severos danos na lateral.

A corrida foi obviamente interrompida e depois começou uma outra corrida, com uma imagem singular, com Lewis Hamilton sozinho na grelha de partida, com todos os restantes catorze carros a optarem por sair das boxes. Um erro da Mercedes, uma vez que o piloto britânico também teve de parar e acabou por regressar no último lugar.

Verstappen também não estava muito longe, no 12.º lugar, e a grande surpresa estava na frente da corrida, com Esteban Ocon lançado para um dia histórico, num Grande Prémio em que o piloto francês da Alpine comandou ao logo de 65 das 70 voltas.

Hamilton acabou por ultrapassar Verstappen quando antecipou nova paragem nas boxes e depois foi recuperando lugares até chegar ao pódio, com destaque para a espetacular luta com Alonso pelo quarto lugar.

Verstappen, muito limitado, ainda conseguiu chegar aos pontos, no décimo lugar, mas acabou por perder a liderança do Mundial para Hamilton que, depois de ainda ultrapassar Sainz, ainda chegou ao pódio e passa a contar com mais seis pontos do que o piloto holandês. A Mercedes também acabou por ultrapassar a Red Bull no Mundial de construtores, passando a contar com mais dez pontos na liderança.

Mas o dia foi definitivamente de Ocon que tem de agradecer a Alonso pela forma como travou Alonso nas últimas voltas. O piloto francês alcançou a primeira vitória da carreira e proporcionou também o primeiro triunfo da Alpine.