A realização de dois grandes prémios de Fórmula 1 no circuito inglês de Silverstone, em julho, está agora ameaçada pelas medidas britânicas de quarentena e só será possível se forem concedidas isenções, disseram esta terça-feira os promotores.

«Um período de quarenta de catorze dias faz com que seja impossível disputar este ano um Grande Prémio em Inglaterra», disse um porta-voz da organização promotora do Mundial de Fórmula 1, numa nota enviada à agência francesa France-Presse.

Os promotores do Mundial de Fórmula 1 apontam como solução a isenção de cumprir o período de quarentena, já que se propõem viajar para a Grã-Bretanha em aviões com apenas elementos ligados à F1 e todos seriam testados à covid-19.

«Esta medida torna a quarentena completamente desnecessária», refere o porta-voz da F1, acrescentado ainda que se os desportos de alto nível regressarem, mesmo que à porta fechada e televisionados, «serão necessárias isenções».

O diretor do circuito de Silverstone, Stuart Pringle, tinha anunciado na quinta-feira um princípio de acordo com os promotores do Mundial de Fórmula 1 para a realização de dois grandes prémios no circuito inglês, mas a sua concretização está agora comprometida.

Na altura, Pringle referiu que as corridas estariam sempre sujeitas à aprovação do governo, nomeadamente no que toca ao cumprimento das regras relativas à covid-19, e apontou o período de quarentena com um dos principais obstáculos.

A pandemia do novo coronavírus suspendeu o arranque da temporada de Fórmula 1, prevista para começar a 15 de março, que teve as dez primeiras corridas do calendário de 2020, que prometia ser o mais preenchido de sempre, adiadas ou canceladas.

No total, os dez primeiros grandes prémios foram cancelados (Austrália, Mónaco e França) ou adiados para uma data indefinida (Bahrain, China, Vietname, Países Baixos, Espanha, Azerbaijão e Canadá).

A Fórmula 1 espera agora começar a temporada a 5 de julho, com o Grande Prémio da Áustria, e uma segunda corrida no domingo seguinte, no mesmo circuito de Spielberg, ambas à porta fechada e com um número limitado de pessoas no paddock.