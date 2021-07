É uma medida extrema mas cada vez mais utilizada por atletas de topo. Ninguém quer precisar de apagar as suas redes sociais, mas, para Marc Márquez, octacampeão do mundo de motociclismo, foi inevitável.

«(Depois do acidente) apaguei todas as apps de redes sociais do meu telemóvel. Enviava as fotos e textos que queria publicar pelo WhatsApp e outra pessoa publicava-os por mim. Nunca tinha feito nada assim antes, mas era necessário. As redes sociais podem ser más para os atletas, foram-no para mim. Se pensasse em tudo o que se dizia por lá…», afirmou Márquez, em entrevista à revista alemã Speedweek.

O número 93 falou, ainda, da sensação de ganhar uma corrida, algo que voltou a fazer no GP da Alemanha desta temporada, após mais de um ano de jejum.

«É frustrante não ganhar, começam todos a perguntar o que se está a passar. Se nunca ganhaste é como se nunca tivesses comido chocolate. Quando se sabe realmente a que sabe, queres mais e mais. Ganhar também é importante para a recuperação. Após um fim de semana mau, precisamos de três ou quatro dias para ‘recarregar as baterias’. No caso contrário, é mais fácil dar 100%», completou o piloto de Cervera.