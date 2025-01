Miguel Oliveira foi convidado por Valentino Rossi para participar na competição '100km dei Campioni', organizada todos os anos no rancho do piloto italiano, em Tuvullia (Itália).

Este ano acontecerá entre os dias 10 e 11 de janeiro e, para além de Miguel Oliveira, conta com outros grandes nomes como Pedro Acosta (Red Bull KTM), Enea Bastianini (Red Bull KTM) e o bicampeão Francesco Bagnaia (Ducati).

A prova vai unir na pista flat track do complexo principal do Rancho de Il Dottore pilotos das mais variadas categorias do mundo de motociclismo. Para o ano de 2025 foram selecionados 46 corredores, que vão dar 50 voltas ao circuito.

A prova é a pares, o primeiro dia está reservado para as qualificações e o segundo para a prova. Os prémios são excentricidades do ex-motociclista italiano.