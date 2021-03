Miguel Oliveira, piloto da KTM, vai partir do 15.º lugar da grelha de partida para o Grande Prémio do Qatar, a primeira prova da temporada de 2021 de Moto GP.

O piloto português não foi além de um quinto lugar na primeira fase de qualificação e já não conseguiu passar à segunda fase, fazendo a melhor volta em 1:53.915. Com este resultado, Miguel Oliveira vai partir da quinta linha da grelha para a corrida que se disputa este domingo, a primeira das 21 previstas, incluindo o GP de Portugal, a 18 de abril, em Portimão.

A primeira pole position da nova temporada é do italiano Pecco Banaglia, da Ducati, que conseguiu o melhor tempo no circuito de Losail com 1:52.772, novo recorde do circuito, destacando-se à frente das Yamaha do francês Fabio Quartararo e do espanhol Maverick Viñales. Valentino Rossi e Jack Milner partem do quarto e quinto lugares respetivamente.