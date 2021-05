O piloto luso-suíço Jason Dupasquier foi protagonista de um aparatoso acidente durante a qualificação de Moto3 do Grande Prémio de Itália. O piloto esteve a ser assistido ao longo de quarenta minutos ainda na pista e acabou por ser evacuado para um hospital de Florença, não havendo ainda informações sobre a gravidade das lesões.

Filho de um antigo campeão de motocross e mãe portuguesa, Dupasquier chocou com Ayumu Sasaki já na parte final da qualificação, tendo perdido o controlo da moto, acabando por cair de forma aparatosa na pista. A bandeira vermelha foi mostrada de imediato, enquanto eram prestados os primeiros socorros ao piloto que parecia inanimado.

A assistência a Dupasquier foi demorada, foi-lhe administrado soro e, ao fim de quarenta minutos, chegou um helicóptero para o transportar para um hospital de Florença, a cerca de trinta minutos do circuito de Mugello.

Veja as imagens do aparatoso acidente (a partir do minuto 7):