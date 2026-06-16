MotoGP: Álex Márquez passa exames médicos e deve regressar em Brno
Piloto espanhol sofreu um acidente grave a 17 de maio
Piloto espanhol sofreu um acidente grave a 17 de maio
Álex Márquez vai viajar para Brno para tentar integrar a grelha de partida no próximo GP da República Checa, depois de se ter submetido a um exame médico esta segunda-feira, tal como foi confirmado pela própria equipa Gresini nas suas redes sociais.
No entanto, o piloto espanhol ainda terá de receber o aval dos responsáveis médicos do Mundial para poder competir este fim de semana, apenas um mês após um violento acidente no último GP da Catalunha, em Montmeló, a 17 de maio.
«Após alguns exames médicos em Espanha, Álex Márquez voará para a República Checa este fim de semana com o objetivo de ser declarado apto. Na próxima quinta-feira haverá mais atualizações diretamente de Brno», afirmou a equipa de Nadia Padovani através das suas redes sociais. Álex Márquez falhou as provas de Mugello e Balaton Park.
BREAKING🚨 @alexmarquez73 is set to return to action at the #CzechGP, pending a final medical check 🇨🇿#MotoGP pic.twitter.com/lWr6NiL4Rc— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 16, 2026