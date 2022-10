O piloto Fabio Quartararo vai ser operado à mão esquerda quando terminar a temporada de Moto GP.

O francês da Yamaha fraturou o dedo médio durante a qualificação do Grande Prémio da Malásia, no passado sábado.

Quartararo está ainda na luta pelo título mundial, que se decide no próximo fim de semana: com 235 pontos, precisa de vencer o Grande Prémio da Comunidade Valenciana e esperar que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que soma 258 pontos, fique abaixo do 14.º lugar.