Miguel Oliveira arrancou a temporada de MotoGP com um 13.º lugar conquistado do Grande Prémio do Qatar.

Na estreia pela equipa oficial da KTM, o piloto português saiu do 15.º lugar e conseguiu recuperar três lugares durante a corrida, levando assim para casa três pontos.

Miguel Oliveira chegou a estar na décima posição, mas foi perdendo terreno nas últimas voltas do circuito qatari, acabando por ser ultrapassado por Valentino Rossi nos últimos instantes.

Na frente, o grande vencedor foi Maverick Viñales, da Yamaha, , ao passo Johann Zarco, segundo classificado, e Pecco Bagnaia, terceiro, fecham o pódio.