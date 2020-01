Lesões «graves na cabeça, coluna e pescoço» terão sido a causa da morte de Paulo Gonçalves, no último domingo, na sequência de uma queda na sétima etapa do Rali Dakar, adiantou fonte da equipa à Lusa.



A mesma fonte da equipa Hero, pela qual corria o português, explicou que estão a ser «tratados todos os trâmites burocráticos necessários» para a libertação do corpo, algo que deverá acontecer ainda hoje.



De resto, espera-se que a transladação dos restos mortais do piloto aconteça, «na melhor das hipóteses», terça-feira.



«Cheguei a uma pequena duna e vi um piloto caído: era o Paulo»

Paulo Gonçalves, de 40 anos, perdeu a vida na sequência de uma queda na sétima etapa do Dakar, naquela que era a sua 13.ª participação. O piloto português foi encontrado «inconsciente e em paragem cardiorrespiratória», tendo o óbito sido declarado já no hospital de Layla.



LEIA MAIS: Villas-Boas recorda Paulo Gonçalves: «Olha que isto não é futebol pá!»