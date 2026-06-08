Superbikes: Miguel Oliveira volta à ação no próximo fim de semana
Piloto português da BMW vai correr em Misano, duas semanas depois de um acidente na Hungria
Piloto português da BMW vai correr em Misano, duas semanas depois de um acidente na Hungria
O português Miguel Oliveira (BMW) regressa à competição no fim de semana, na prova italiana de Misano do Mundial de Superbikes, sétima ronda da temporada, depois de ter falhado as duas últimas corridas devido a lesão num ombro.
O regresso do português está, contudo, dependente da aprovação dos médicos do campeonato, após a avaliação a realizar já no circuito, um procedimento que é habitual na competição.
«Estou ansioso por voltar a juntar-me à equipa e por regressar à minha BMW. Voltar em Misano foi o objetivo durante toda a recuperação e estou satisfeito por estar em condições de concretizá-lo», afirmou Miguel Oliveira, citado no comunicado da marca alemã.
O piloto português sofreu, no início de maio, uma fratura na omoplata, entre outras lesões, na sequência de um incidente durante a corrida de Superpole no circuito de Balaton Park, na Hungria, no qual a BMW considera que não teve qualquer responsabilidade.
Miguel Oliveira foi, por isso, obrigado a falhar as rondas de Most, na República Checa, e de Aragão, em Espanha, tendo realizado nas últimas semanas um programa intensivo de recuperação em Portugal.
O português esteve já presente no circuito espanhol no último fim de semana, para acompanhar e apoiar a equipa, e pilotou também uma moto de produção durante um dia de testes em pista, com o objetivo de avaliar a sua condição física.
O piloto luso reconhece que ainda não recuperou totalmente a condição física e define como prioridade para a prova italiana a recuperação gradual do ritmo competitivo e da confiança na moto.
«Sei, naturalmente, o desafio que me espera. O nível de competição é extremamente elevado e ainda estou a trabalhar para recuperar totalmente a forma física. A minha prioridade neste fim de semana é reconstruir o ritmo, recuperar a confiança na mota e continuar a progredir sessão após sessão. O resto chegará com tempo e muito trabalho», explicou o Falcão.
Na temporada de estreia no Mundial de Superbikes, Miguel Oliveira alcançou quatro lugares no pódio antes do acidente sofrido na quarta ronda do campeonato.
A sétima das 12 etapas do Mundial de Superbikes realiza-se entre 12 e 14 de junho, no circuito italiano de Misano.