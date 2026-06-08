O português Miguel Oliveira (BMW) regressa à competição no fim de semana, na prova italiana de Misano do Mundial de Superbikes, sétima ronda da temporada, depois de ter falhado as duas últimas corridas devido a lesão num ombro.

O regresso do português está, contudo, dependente da aprovação dos médicos do campeonato, após a avaliação a realizar já no circuito, um procedimento que é habitual na competição.

«Estou ansioso por voltar a juntar-me à equipa e por regressar à minha BMW. Voltar em Misano foi o objetivo durante toda a recuperação e estou satisfeito por estar em condições de concretizá-lo», afirmou Miguel Oliveira, citado no comunicado da marca alemã.

O piloto português sofreu, no início de maio, uma fratura na omoplata, entre outras lesões, na sequência de um incidente durante a corrida de Superpole no circuito de Balaton Park, na Hungria, no qual a BMW considera que não teve qualquer responsabilidade.

Miguel Oliveira foi, por isso, obrigado a falhar as rondas de Most, na República Checa, e de Aragão, em Espanha, tendo realizado nas últimas semanas um programa intensivo de recuperação em Portugal.

O português esteve já presente no circuito espanhol no último fim de semana, para acompanhar e apoiar a equipa, e pilotou também uma moto de produção durante um dia de testes em pista, com o objetivo de avaliar a sua condição física.

O piloto luso reconhece que ainda não recuperou totalmente a condição física e define como prioridade para a prova italiana a recuperação gradual do ritmo competitivo e da confiança na moto.

«Sei, naturalmente, o desafio que me espera. O nível de competição é extremamente elevado e ainda estou a trabalhar para recuperar totalmente a forma física. A minha prioridade neste fim de semana é reconstruir o ritmo, recuperar a confiança na mota e continuar a progredir sessão após sessão. O resto chegará com tempo e muito trabalho», explicou o Falcão.

Na temporada de estreia no Mundial de Superbikes, Miguel Oliveira alcançou quatro lugares no pódio antes do acidente sofrido na quarta ronda do campeonato.

A sétima das 12 etapas do Mundial de Superbikes realiza-se entre 12 e 14 de junho, no circuito italiano de Misano.