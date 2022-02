A Alfa Romeo é a única equipa que ainda não divulgou o novo visual para a nova temporada. O lançamento oficial da equipa de Hinwil está marcado para dia 27, nos testes que estão marcados para o Bahrein e, até lá, o segredo é a alma do negócio.

Ainda houve alguma expetativa que as novas cores do monolugar do Alfa Romeo F1 Team Orlen fossem divulgadas no shakedown que a equipa fez em Fiorano, mas a equipa apresentou-se com um carro camuflado, em tons de preto e branco.

Vamos mesmo ter de esperar pelo próximo domingo para conhecermos o novo look do Alfa Romeo.