A qualificação para o Grande Prémio da Hungria, este sábado, ficou marcada por um acidente aparatoso: Pedro Acosta, da KTM, caiu à saída de uma curva e deslizou pela gravilha, enquanto a mota voava contra a vedação e subia em direção a uma das câmaras que asseguravam a transmissão televisiva.

Segundo o MotoGP – que divulgou o vídeo do incidente nas redes sociais - o operador de câmara chama-se João e escapou ileso. Mas não se livrou de um tremendo susto.

Pedro Acosta está a ter um fim de semana atribulado no circuito de Balaton Park, na Hungria: dominou os treinos livres – apesar de uma queda aparatosa na segunda sessão de sexta-feira, quando voou por cima da mota – e sofreu esta queda na qualificação. Ainda correu para as boxes para pegar na mota de reserva, mas não foi além do sétimo tempo.

Depois, na corrida sprint, Acosta voltou a cair e terminou a prova no décimo sétimo lugar.

Pelo meio, ainda «pregou» este susto a um operador de câmara.