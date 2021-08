Marc Márquez não tem dúvidas: o mundo do motociclismo só tem a perder com o ‘adeus’ de Valentino Rossi às pistas. Reconhecendo que a relação pessoal com o italiano «não é boa», Márquez não tem problemas em admitir que Rossi é uma «lenda» e que «deu muito ao desporto».

«Deixa-nos uma parte importante do MotoGP nas pistas, mas, por sorte, continuará envolvido. Leva muita gente com ele, muitos adeptos, e estará envolvido com equipas, a promover pilotos jovens. Isso é muito importante. Como sabem, a nossa relação pessoal não é boa, mas não tenho problema nenhum em reconhecer que a sua carreira é única e lendária. Aprendemos muito com ele, e ele continuará a ensinar-nos coisas. Temos de felicitar um desportista que teve uma carreira excecional», afirmou Márquez.

Quanto ao estatuto de Rossi no mundo do motociclismo, o piloto espanhol garante que não ambiciona atingir esse prestígio.

«Cada piloto tem o seu estilo, os seus momentos, os seus anos. O ter adeptos, o mediatismo, isso não depende de ti, depende dos aficionados. Cada um tem um carisma e personalidade diferentes. Não se pode forçar nada, o verdadeiro ‘eu’ acaba por surgir. Com o meu caráter, mais positivo ou negativo, continuo a ser o Marc e a dar espetáculo na pista. Corro porque desfruto do motociclismo e dos adeptos. Não vou ter nem quero o protagonismo do Valentino Rossi. Desejo-lhe o melhor. O MotoGP continua», concluiu o piloto de Cervera.