Foi com emoção, mas sem surpresa, que o mundo do motociclismo reagiu ao anúncio de Valentino Rossi. Aos 42 anos, o nove vezes campeão do mundo e, para muitos, o melhor motociclista de todos os tempos, decidiu retirar-se do MotoGP. Aqui ficam algumas reações de pilotos ao ‘adeus’ de Rossi

Miguel Oliveira, piloto português da KTM no MotoGP

Para muitos foi uma referência desde pequenos. Era muito fácil identificarmo-nos com ele. Mesmo que não ganhasse, toda a gente gostava dele. Notámos a sua influência no paddock».

Fabio Quartararo, atual líder do Mundial de MotoGP

«É difícil de acreditar. Já era bicampeão antes de eu nascer. É triste. Foi ele quem me fez querer ser piloto de MotoGP. Esperei muitas horas para tirar uma foto com ela na sua motorhome. É uma lenda, continua a ser o meu ídolo».

Johann Zarco, piloto de MotoGP e vice-líder do Mundial

«Vai ser estranho. Agradeço ao Valentino por tudo o deu. Mudou o rumo do motociclismo. Se falas com alguém que não percebe nada do nosso desporto, mesmo assim conhece o Rossi. É incrível. Foi nosso ídolo e pudemos correr contra ele. Não há muitos desportistas que se mantenham no topo durante tanto tempo. Tem um foco diferente dos outros».

Joan Mir, campeão do mundo de MotoGP em 2020

«Sinto-me um privilegiado por ter podido competir contra ele. Estava mais nervoso que ele, quando anunciou a notícia. É um momento difícil para um piloto, mas ainda tem uma vida para desfrutar. É o Michael Jordan do motociclismo. Será difícil que se apareça outra figura como o Valentino na história. Espero continuar a vê-lo no paddock».

Maverick Viñales, piloto a Yamaha no Mundial de MotoGP

«Era a minha referência quando era pequeno, quando comecei a sentir a paixão pelo motociclismo. Depois, partilhámos equipa e dados. Aprendi muito com ele. Temos de lhe agradecer pelo que fez».

Cal Crutchlow, campeão do mundo de Supersport em 2009

«Vi-o desde pequeno, adorava-o ver pilotar. Foi espetacular lutar contra ele em pista. É um dos grandes ícones do desporto».

Alex Rins, piloto da Suzuki no Mundial de MotoGP

«Foi um prazer partilhar a pista com uma lenda. Posso dizer ao meu filho Lucas que competi contra ‘O Doutor’. Agradeço-lhe as memórias e desejo-lhe boa sorte para o futuro».