A entidades que organizam o Campeonato do Mundo de Moto GP anunciaram o cancelamento dos Grandes Prémios da Alemanha, Holanda e Finlândia face à pandemia da covid-19.

Passam assim a ser sete as corridas sem data prevista, uma vez que também já tinham sido adiados as provas de Espanha, França, Itália e Catalunha.

«A FIM, a IRTA e a Dorna Sports lamentam anunciar os adiamentos dos Grandes Prémios da Alemanha e da Holanda que se iam disputar nos circuitos de Sachsenring e Assen, respetivamente, de 19 a 21 de junho e de 26 a 28 de junho. A pandemia do novo coronavírus obrigou a uma reprogramação dos eventos», lê-se no comunicado conjunto que indica apenas que «será anunciado um calendário revisto assim que estiver disponível».

Mais tarde foi também anunciado o adiamento do Grande Prémio da Finlândia, previsto para 12 de julho.

O calendário do Mundial de MotoGP 2020*

Grande Prémio da República Checa (9 de agosto)

Grande Prémio da Áustria (16 de agosto)

Grande Prémio da Grã-Bretanha (30 de agosto)

Grande Prémio de São Marino (13 de setembro)

Grande Prémio de Aragão (27 de setembro)

Grande Prémio da Tailândia (4 de outubro)

Grande Prémio do Japão (18 de outubro)

Grande Prémio de Austrália (25 de outubro)

Grande Prémio da Malásia (1 de novembro)

Grande Prémio dos Estados Unidos (15 de novembro)

Grande Prémio da Argentina (22 de novembro)

Grande Prémio de Valência (29 de novembro)

*Faltam definir as datas dos Grandes Prémios de Espanha, França, Itália, Catalunha, Alemanha, Holanda e Finlândia.

We regret to announce that the #GermanGP 🇩🇪, #DutchGP 🇳🇱 and #FinnishGP 🇫🇮 have been cancelled



