Já lá vão quase 14 anos, mas Valentino Rossi nunca esqueceu o Grande Prémio de Moto GP realizado no Autódromo Fernanda Pires da Silva no Estoril, em 2006.

Quem o garante é o espanhol Toni Elías, que garantiu a primeira e única vitória do palmarés na disciplina máxima do motociclismo mundial com meros 2 milésimos de segundo sobre o italiano. Um triunfo que custou a Rossi a possibilidade de garantir o título mundial, que sorriu ao norte-americano Nicky Hayden, com 5 pontos de vantagem sobre Valentino Rossi.

Agora, por ocasião da reposição da prova portuguesa num serviço de streaming, Toni Elías comentou e abordou o facto de Valentino Rossi nunca o ter perdoado por ter ganho no Estoril: «Vejo Valentino em Austin (n.d.r.: no GP das Américas) todos os anos e percebo que ele ainda tem isso no seu coração e não me perdoou», disse o piloto.

Elías usou mesmo de humor para caraterizar a situação e o que pensou da primeira vez que reencontrou Rossi após 2006: «Isso é terrível. Acabou e chegou a hora de sermos amigos, mas ele nunca me vai perdoar», acrescentou o piloto que agora se dedica às Superbikes nos Estados Unidos.

O espanhol quis igualmente deixar a sua opinião sobre a sempre polémica escolha do melhor piloto de Moto GP de todos os tempos, e a alusão ao rival Valentino Rossi não podia faltar: «Eu venci-o uma vez, mas considero-o o melhor piloto de todos os tempos», disse.

Só que depois de ter dito isto, Elías, rapidamente deu um passo atrás e deixou a ressalva: «O melhor de todos os tempos, até recentemente. Neste momento o melhor é Marc Márquez e acho que ele vai conseguir ultrapassá-lo em sucesso», acrescentou o espanhol.