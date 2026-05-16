MotoGP: Álex Márquez vence corrida sprint em Barcelona
Prova teve uma ponta final emocionante, com Pedro Acosta a terminar muito próximo do vencedor
A corrida Sprint do Grande Prémio de Barcelona foi recheada de peripécias e teve como vencedor o espanhol Álex Márquez [BK8 Gresini Racing MotoGP], que partiu da terceira posição mas passou grande parte da prova na liderança, ainda que a tenha vencido por escassas 41 centésimas de segundo.
O espanhol arrancou bem na corrida, composta por 12 voltas. Começou por anular o bom início de Johann Zarco [Castrol Honda LCR], que subiu rapidamente de quinto a segundo, mas acabou ultrapassado por Márquez ainda durante a primeira volta.
Iniciou-se aí um despique feroz entre Álex Márquez e Pedro Acosta [Red Bull KTM Factory Racing], que partiu da pole position, pela liderança da corrida, que o piloto da Gresini assumiu à quarta volta, para nunca mais a perder.
Acosta ainda passou por um mau bocado, baixou a terceiro, mas recuperou na parte final e “apertou” com Márquez na reta final, acabando a escassos 41 centésimas de segundo do vencedor.
👏 @alexmarquez73 holds off @37_pedroacosta in the closest-ever #TissotSprint finish #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/M6DqPLJiCD— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 16, 2026
O triunfo na corrida Sprint em Barcelona permite a Álex Márquez subir ao sétimo lugar da geral de pilotos, que continua a ser liderada por Marco Bezzecchi [Aprilia Racing], que foi apenas nono, esta tarde, mas ainda assim aumentou em um ponto a vantagem para o segundo classificado, Jorge Martín [Aprilia Racing], que caiu na quarta volta.
O Grande Prémio de Barcelona, sexta etapa do Mundial de MotoGP, disputa-se no domingo, a partir das 13h00.