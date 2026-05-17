MotoGP: Di Giannantonio conquista o atribulado Grande Prémio de Barcelona
Corrida ficou marcada por várias quedas e um acidente aparatoso entre Álex Márquez e Pedro Acosta
Fabio Di Giannantonio [Pertamina Enduro VR46 Racing Team] saiu vencedor de um atribulado Grande Prémio de Barcelona, em MotoGP, marcado por um aparatoso acidente que obrigou Álex Márquez [BK8 Gresini Racing MotoGP] a ser transportado de ambulância para o centro médico do circuito, antes de seguir para o hospital para realizar exames complementares.
O acidente entre Márquez e Pedro Acosta [Red Bull KTM Factory Racing] aconteceu na 12.ª volta da corrida e motivou a primeira de duas bandeiras vermelhas exibidas durante o Grande Prémio.
A outra paragem foi causada por um acidente que envolveu Pecco Bagnaia [Ducati Lenovo Team], Johann Zarco [Castrol Honda LCR] e Luca Marini [Castrol Honda LCR], pouco depois de a prova ter sido reatada. Zarco acabou por ser transportado ao hospital para fazer exames à perna esquerda.
Superados os acidentes, o Grande Prémio catalão teve uma ponta final emocionante, com Fabio Di Giannantonio a ultrapassar Pedro Acosta, na penúltima volta, para assumir o comando da corrida e fugir para a primeira vitória no Mundial desde 2023, a primeira pela VR46.
O pódio ficou completo com Joan Mir [Honda Castrol Racing] e Fermin Aldeguer [BK8 Gresini Racing MotoGP].
.@FabioDiggia49 back on winning ways ahead of @JoanMirOfficial, currently under investigation due to low tyre pressure, and @Aldeguer54 #CatalanGP 🏁
Acosta, que largou da pole position, viveu um final de corrida para esquecer, tendo caído perto do fim, o que o impediu de terminá-la. Jorge Martín [Aprilia Racing], Johann Zarco [Castrol Honda LCR] e Enea Bastianini [Red Bull KTM Tech3], para além de Álex Márquez, também não completaram o Grande Prémio espanhol.
A próxima etapa do MotoGP está agendada para o último fim de semana de maio, em Itália.