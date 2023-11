A Aprilia teve mais um fim de semana difícil, no Grande Prémio do Qatar, entre a equipa oficial e a satélite RNF, de Miguel Oliveira.

O piloto português e o espanhol Aleix Espargarò abandonaram a prova de sprint de Losail com fraturas, depois do acidente em que estiveram envolvidos.

Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, lamentou o sucedido, dizendo causaram «bons danos apenas numa volta».

Miguel Oliveira terminou a temporada antes do tempo, devido à fratura da omoplata. Rivola também analisou as dificuldades sentidas pelo piloto luso, em particular na parte final da temporada.

«Penso que houve um misto de coisas que vão desde a sua vida privada, com o nascimento do filho Pedro, até aos rumores de mercado e à situação física; uma combinação de coisas que te fazem perder alguma confiança, que te custam meio segundo com a mesma moto e isso faz-te perder três a quatro filas na grelha», afirmou o dirigente da marca italiana.

