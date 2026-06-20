Francesco Bagnaia venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Chéquia. O piloto da Ducati foi o destaque numa tarde de sábado em que Marco Bezzecchi (Aprilia), líder Mundial, abandonou a prova devido a uma queda.

Bagnaia arrancou da terceira posição da grelha e terminou a prova com 0,241 segundos de vantagem sobre o japonês Ai Ogura (Aprilia). O espanhol Marc Márquez (Ducati) fechou o pódio a 0,794 segundos do piloto italiano.

Além da queda do líder do campeonato, Marco Bezzecchi, também o espanhol Pedro Acosta (KTM) caiu e abandonou.

Francesco Bagnaia não vencia uma corrida sprint desde o GP da Malásia de 2025.

Com estes resultados, Bezzecchi segue em primeiro na classificação geral, com 180 pontos - a 15 pontos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Aprilia).

Este domingo decorre a corrida principal, com o início marcado 13 horas.

RELACIONADOS
Nacionais de canoagem: Fernando Pimenta garante final no K1 1.000
Hóquei: Benfica vence Sporting e sagra-se campeão nacional
Triatlo: Vasco Vilaça de prata e Ricardo Batista de bronze em prova do Mundial
MotoGP anuncia «acordo histórico» com cinco construtores até 2031