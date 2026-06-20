VÍDEO: Francesco Bagnaia vence corrida sprint do GP da Chéquia
Marco Bezzecchi, líder Mundial, abandonou a prova devido a uma queda
Marco Bezzecchi, líder Mundial, abandonou a prova devido a uma queda
Francesco Bagnaia venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Chéquia. O piloto da Ducati foi o destaque numa tarde de sábado em que Marco Bezzecchi (Aprilia), líder Mundial, abandonou a prova devido a uma queda.
PECCO TASTES GOLD ONCE MORE AND TAKES THE #TissotSprint 🥇💪#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/Tt8WCDOW7C— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 20, 2026
Bagnaia arrancou da terceira posição da grelha e terminou a prova com 0,241 segundos de vantagem sobre o japonês Ai Ogura (Aprilia). O espanhol Marc Márquez (Ducati) fechou o pódio a 0,794 segundos do piloto italiano.
Além da queda do líder do campeonato, Marco Bezzecchi, também o espanhol Pedro Acosta (KTM) caiu e abandonou.
Francesco Bagnaia não vencia uma corrida sprint desde o GP da Malásia de 2025.
Com estes resultados, Bezzecchi segue em primeiro na classificação geral, com 180 pontos - a 15 pontos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Aprilia).
Este domingo decorre a corrida principal, com o início marcado 13 horas.