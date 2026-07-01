O espanhol Jorge Martín, campeão do mundo de MotoGP em 2024, e o japonês Ai Ogura vão ser os pilotos oficiais da Yamaha para as temporadas de 2027 e 2028, anunciou o fabricante japonês em comunicado nesta quarta-feira.

Os dois vão render na equipa o francês Fabio Quartararo, campeão do mundo em 2021, e o espanhol Álex Rins. A saída dos dois foi anunciada um dia antes.

O diretor-geral da Yamaha Motor Racing, o italiano Paolo Pavesio, mostrou-se satisfeito com a chegada dos pilotos e realçou que poder contar com pilotos daquele calibre sobressai «a ambição da Yamaha e a confiança no projeto».

«O Jorge desmonstrou ser um dos pilotos de referência no MotoGP, com a velocidade, a determinação e a mentalidade necessárias para lutar por vitórias e campeonatos mundiais», assinalou, acrescentando que a equipa espera que o corredor espanhol «desempenhe um papel fundamental» na equipa.

Já em relação a Ogura, Paolo Pavesio destacou que a sua evolução «foi excecional», tendo colocado à vista o seu «talento, ética de trabalho e potencial», o que nos permite acreditar que se vai tornar «em um dos melhores pilotos do campeonato».