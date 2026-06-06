MotoGP: Marc Márquez cai mas conquista "pole position" na Hungria
Piloto espanhol da Ducati bateu Pedro Acosta e Fermin Aldeguer
Piloto espanhol da Ducati bateu Pedro Acosta e Fermin Aldeguer
Marc Márquez, piloto espanhol da Ducati, garantiu a pole position para o Grande Prémio da Hungria apesar de ter caído na primeira volta da qualificação deste sábado. O piloto de 33 anos venceu a luta com Pedro Acosta, da KTM, e Fermin Alenguer, da Gresini Ducati.
No final da qualificação, Marc Márquez explicou o ocorrido e a forma como geriu a prova para conseguir bater a concorrência na corrida à pole.
«Esta manhã tentei ser agressivo, colocar mais energia. Dei tudo porque sabia que era uma parte do trabalho feita para o Sprint e para a corrida. Não tenho a certeza de que possamos lutar pela vitória, mas, com uma posição destas, iremos pelo menos por um pódio», afirmou o piloto espanhol.
Second pole position of 2026 by @marcmarquez93 who will have @37_pedroacosta and @Aldeguer54 alongside him 💪#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/aT42E1PROu— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 6, 2026