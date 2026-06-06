Marc Márquez, piloto espanhol da Ducati, garantiu a pole position para o Grande Prémio da Hungria apesar de ter caído na primeira volta da qualificação deste sábado. O piloto de 33 anos venceu a luta com Pedro Acosta, da KTM, e Fermin Alenguer, da Gresini Ducati.

No final da qualificação, Marc Márquez explicou o ocorrido e a forma como geriu a prova para conseguir bater a concorrência na corrida à pole.

«Esta manhã tentei ser agressivo, colocar mais energia. Dei tudo porque sabia que era uma parte do trabalho feita para o Sprint e para a corrida. Não tenho a certeza de que possamos lutar pela vitória, mas, com uma posição destas, iremos pelo menos por um pódio», afirmou o piloto espanhol.

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