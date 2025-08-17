MotoGP: Marc Márquez reforça hegemonia com triunfo na Áustria
Foi o primeiro triunfo do piloto espanhol em Spielberg
Marc Márquez (Ducati) venceu pela primeira vez o Grande Prémio da Áustria e é mais líder na geral do MotoGP. O espanhol sobe ao lugar mais alto do pódio de uma corrida pela sexta vez consecutiva este ano, algo que não conseguia desde 2014.
Largando do quarto posto, Márquez chegou rapidamente ao segundo posto, mas apenas conseguiu ultrapassar Marco Bezzecchi (Aprilia) a nove voltas do fim, saindo por cima de uma dura batalha com o italiano, que defendeu até ao limite do possível a liderança da corrida.
Bezzecchi acabaria por baixar ao terceiro posto, na sequência da ultrapassagem do espanhol Fermín Aldeguer (Ducati), que alcançou o melhor resultado a carreira em Spielberg.
Marc Márquez venceu a corrida com o tempo de 42:11 minutos. A 34,8 segundos de distância terminou Miguel Oliveira (Yamaha), que se quedou pelo 17.º posto.
Jorge Martín (Ducati) não terminou a prova, devido a uma queda a 14 voltas do fim, enquanto Fabio Di Giannantonio, com problemas na sua Ducati, abandonou a corrida sete voltas depois.
Marc Márquez, que já tinha vencido a corrida sprint na véspera, alarga a vantagem no topo do Mundial de pilotos. A vitória na Áustria permite-lhe atingir os 418 pontos, somando mais 142 do que o irmão, Alex (Gresini), que foi apenas 10.º na Red Bull Ring depois de ter sido penalizado com uma volta longa no início do Grande Prémio.
Miguel Oliveira segue no 25.º lugar, com seis pontos.
No próximo fim de semana, corre-se o Grande Prémio da Hungria, no Balaton Park.