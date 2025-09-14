Depois de ter sido segundo na Catalunha e de ter caído na corrida Sprint da véspera, Marc Márquez (Ducati) voltou aos triunfos no MotoGP, em São Marino, e estabeleceu um novo recorde de pontos no Mundial de pilotos (512). Miguel Oliveira (Pramac Racing) terminou a corrida no nono lugar, igualando o seu melhor resultado deste ano.

Logo na largada, o espanhol, que saiu do quarto lugar, subiu ao segundo posto e por pouco não ultrapassou também o líder, Marco Bezzecchi (Aprilia), que aguentou a pole position com bravura até à 12.ª volta, quando um erro numa curva possibilitou a ultrapassagem de Márquez.

Apesar do espírito combativo que evidenciou até final, Bezzecchi nunca pareceu capaz de colocar verdadeiramente em perigo a vitória de Marc Márquez, que assinou até a volta mais rápida ao circuito de Misano perto do fim (1.31,290 minutos). O pódio ficou completo com Alex Márquez (Gresini).

Quanto a Miguel Oliveira (Pramac Racing), que largou do 13.º posto, conseguiu subir a nono, igualando o seu melhor resultado deste ano, conseguido precisamente há uma semana, na Catalunha. O português beneficiou igualmente das muitas quedas em Misano (houve sete desistências).

Na geral de pilotos, Marc Márquez lidera com 512 pontos, um novo recorde no MotoGP, e pode sagrar-se campeão já no próximo Grande Prémio, que se realiza no Japão, no dia 28 de setembro. Miguel Oliveira é 21.º, com 24 pontos.

[Atualizado às 14h02 do dia 14 de setembro]