MotoGP: Marc Márquez vence corrida sprint na Áustria
Espanhol cimenta liderança na geral do Mundial de pilotos
Marc Márquez (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Áustria, em MotoGP, consolidando a liderança do Mundial de pilotos.
O espanhol terminou a prova com o tempo de 20:56,071 minutos, à frente de Alex Márquez (Gresini) e Pedro Acosta (KTM), que completaram o pódio.
O português Miguel Oliveira (Pramac) terminou a corrida na 18.ª posição, a 21,581 segundos do vencedor.
The #TissotSprint streak keeps going with @marcmarquez93 winning in front of @alexmarquez73 and @37_pedroacosta 👏#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/6hGhra0Ziz— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2025
Pecco Bagnaia (Ducati) e Raúl Fernandez (Trackhouse Racing) não concluíram a prova, devido a problemas técnicos nas respetivas motos.
No Mundial de pilotos, Marc Márquez chegou aos 393 pontos, mais 123 do que o irmão, Alex Márquez (Gresini), que é segundo na geral.
O Grande Prémio da Áustria realiza-se este domingo e tem início agendado para as 13h00.