Marc Márquez (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Áustria, em MotoGP, consolidando a liderança do Mundial de pilotos.

O espanhol terminou a prova com o tempo de 20:56,071 minutos, à frente de Alex Márquez (Gresini) e Pedro Acosta (KTM), que completaram o pódio.

O português Miguel Oliveira (Pramac) terminou a corrida na 18.ª posição, a 21,581 segundos do vencedor.

Pecco Bagnaia (Ducati) e Raúl Fernandez (Trackhouse Racing) não concluíram a prova, devido a problemas técnicos nas respetivas motos.

No Mundial de pilotos, Marc Márquez chegou aos 393 pontos, mais 123 do que o irmão, Alex Márquez (Gresini), que é segundo na geral.

O Grande Prémio da Áustria realiza-se este domingo e tem início agendado para as 13h00.

