MotoGP: Marco Bezzecchi vence na Tailândia, campeão Marc Márquez abandona
Italiano largou da primeira posição e liderou todas as 26 voltas da corrida
O italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) venceu, este domingo, o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, ronda inaugural do campeonato do Mundo de velocidade, que este ano não conta com qualquer piloto português, depois de Miguel Oliveira se ter mudado para as Superbikes.
Bezzecchi, que largou da pole position e liderou todas as 26 voltas da corrida, terminou com 5,543 segundos de avanço para o espanhol Pedro Acosta (KTM) e 9,259 segundos para o terceiro classificado, o também espanhol Raul Fernandez (Aprilia).
Bezzechi, que já tinha vencido as duas últimas corridas da temporada passada, tornou-se no primeiro piloto a conseguir três vitórias consecutivas com a Aprilia, no MotoGP.
A prova fica ainda marcada pelos abandonos do campeão do Mundo, Marc Márquez (Ducati), com problemas na moto quando rodava na quarta posição, e do seu irmão, Alex (Gresini), devido a uma queda. Joan Mir (Honda) foi o restante a piloto a não terminar a corrida.
Pedro Acosta, que tinha vencido a corrida sprint, lidera o campeonato com 32 pontos, após uma prova que marcou o fim de uma série de 88 grandes prémios em que pelo menos uma Ducati foi sempre ao pódio.
A próxima etapa do Mundial de MotoGP acontece no Brasil, entre os dias 20 e 22 de março.