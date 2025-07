Ao alcançar o 19.º melhor tempo nos treinos livres do Grande Prémio da República Checa, em MotoGP, o português, Miguel Oliveira, falhou o acesso direto à segunda fase da qualificação (Q2) para a corrida de domingo, garantido pelos dez pilotos mais rápidos, esta sexta-feira, no autódromo de Brno.

O piloto natural de Almada, que tinha sido o 12.º mais rápido nos treinos livres desta manhã, fechou o dia como o pior dos quatro Yamaha em prova, a 1,902 segundos do primeiro classificado, o espanhol Marc Márquez (Ducati).

Para lá do líder do Mundial, também Johann Zarco (Honda), Fabio Quartararo (Yamaha), Marco Bezzecchi (Aprilia), Jorge Martín (Aprilia), Jack Miller (Yamaha), Joan Mir (Honda), Enea Bastianini (KTM), Alex Márquez (Gresini) e Pedro Acosta (KTM) garantiram um lugar na Q2.

Friday homework has been done by these riders 📝#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/JEc8PsakeU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 18, 2025

Destaque para o regresso às pistas do campeão em título, Jorge Martín, mais de três meses depois de uma queda aparatosa no Grande Prémio do Qatar, que resultou na fratura de 11 costelas.

Para sábado estão agendadas as duas fases de qualificação para o Grande Prémio da República Checa, a 12.ª etapa do Mundial de MotoGP, bem como a corrida Sprint.